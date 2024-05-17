Восемь стран ЕС выступили за переоценку ситуации в Сирии для возвращения беженцев

Правительства восьми стран-членов Евросоюза заявили в пятницу, что ситуацию в Сирии нужно переоценить, чтобы разрешить добровольное возвращение ее беженцев на родину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

В совместной декларации представители Австрии, Чехии, Кипра, Дании, Греции, Италии, Мальты и Польши заявили, что они согласны с переоценкой, которая приведет к "более эффективному обращению" с сирийскими беженцами, выехавшими в страны ЕС.

Восемь стран, которые провели переговоры во время саммита в столице Кипра, заявили, что ситуация в Сирии "значительно изменилась", хотя полной политической стабильности достичь не удалось.

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Они также отметили, что ЕС должен усилить поддержку Ливана, чтобы "уменьшить риск еще большего потока мигрантов из Ливана в ЕС".

"Решения о том, кто имеет право пересекать границы государства-члена ЕС, должны приниматься правительством соответствующего государства-члена, а не преступными сетями, которые занимаются незаконной перевозкой мигрантов и торговлей людьми", – говорится в совместной декларации.

Призыв к переоценке ситуации в Сирии прозвучал на следующий день после того, как 15 стран-членов ЕС публично призвали Брюссель усилить партнерство со странами, расположенными вдоль миграционных маршрутов, чтобы поддержать местное население в надежде предотвратить попытки мигрантов попасть в страны ЕС.

Страны заявили, что, хотя они "полностью поддерживают" необходимость поддержки сирийских беженцев в соответствии с международным правом, они надеются, что их переговоры могут открыть более широкую дискуссию в рамках ЕС о процессе предоставления мигрантам международной защиты.

Чиновник с Кипра на условиях анонимности заявил, что любая переоценка ситуации в Сирии не обязательно будет означать, что беженцы будут депортированы обратно в свою страну.

Однако, добавил он, сирийские беженцы из районов, признанных безопасными, могут потерять любые выплаты, льготы и право на работу.

Во вторник министры финансов ЕС окончательно одобрили исторический миграционный пакт. Три страны проголосовали против: Польша, Словакия и Венгрия. Предполагается, что пакт будет всесторонне регулировать миграционные вопросы в Европейском Союзе, включая вопросы, связанные с оказанием помощи странам, находящимся под миграционным давлением.

Ранее Евросоюз объявил о финансовом пакете для Ливана в размере одного миллиарда евро для поддержки его экономики и сил безопасности.

За 2023 год в ЕС прибыло более миллиона искателей убежища, но все еще меньше, чем на пике войны в Сирии.