Кіпр заявив про більшу підтримку ЄС створення безпечних зон у Сирії для повернення біженців

Глава МВС Кіпру Константінос Іоанну заявив, що підтримка пропозиції уряду країни щодо створення безпечних зон у Сирії для репатріації її біженців міцнішає серед країн-членів Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Міністр внутрішніх справ Кіпру після переговорів з віцепрезидентом Єврокомісії Маргарітісом Схінасом заявив, що "кілька держав переконані, що настав час колективно наважитися" обговорити можливість створення безпечних зон у Сирії через 13 років після початку конфлікту в близькосхідній країні.

"Репатріація сирійських громадян на суворих умовах розвантажила б наші пункти прийому мігрантів та сприяла б успішній інтеграції мігрантів", – сказав Іоанну.

За його словами, в світлі небезпеки того, що війна між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС в Газі може охопити Ліван та інші країни регіону, ЄС зобов'язаний прийняти колективне рішення щодо Сирії.

Глава МВС повідомив, що кіпрська поліція створила спеціальний підрозділ, якому доручено ліквідувати банди контрабандистів, що, як стверджує він, відповідальні за нещодавнє зростання кількості сирійських біженців, які прибувають на човнах.

Уряд Кіпру закликає Європол та прикордонну службу ЄС FRONTEX посилити патрулювання уздовж південно-східних морських кордонів Євросоюзу, щоб запобігти прибуттю мігрантів.

Минулого тижня близько 450 сирійських мігрантів на борту шести човнів були помічені біля південно-східного узбережжя Кіпру протягом 24 годин. Всі шість човнів відпливли з Лівану.

За офіційними даними, хоча загальна кількість мігрантів, що прибувають на Кіпр, значно зменшилася, приплив сирійських біженців різко зріс.

У грудні 2023 року на тлі рекордного зростання числа шукачів притулку з Сирії уряд Кіпру заявив, що хоче, щоб Європейський Союз розглянув оголошення частин їхньої зруйнованої війною батьківщини безпечними для репатріації.