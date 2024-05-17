На північному сході Польщі вирує велика лісова пожежа, згоріла машина пожежників

Пожежники борються з великою лісовою пожежею в Підляському воєводстві Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVN24.

Пожежа спалахнула поблизу населених пунктів Єльонка та Клещеле. Державна пожежна служба повідомила, що місцевість важкодоступна, тому пожежники не можуть визначити розмір пожежі. За приблизними оцінками, горить площа близько 10 гектарів.

Це верхова пожежа, тобто горять крони дерев. Ситуацію ускладнює сильний вітер.

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В операції беруть участь не лише пожежні команди, а й два пожежні літаки Державного лісового господарства та поліцейський гелікоптер Black Hawk.

"На лісову пожежу в Підляському воєводстві був відправлений Black Hawk разом з пожежниками", – повідомила Державна пожежна служба на платформі X (Twitter).

Під час операції з гасіння згоріла одна з пожежних машин. "Внаслідок інциденту ніхто не постраждав", – повідомила Юстина Клюсевич, речниця Білостоцького регіонального управління Державної пожежної служби.

У п'ятницю представник Державної пожежної служби Кароль Кєжковський оголосив, що в лісах по всій країні спостерігається висока пожежна небезпека.

Більшість вимірювальних станцій Інституту лісових досліджень показують, що вологість соснової підстилки становить менше 10 відсотків, що означає надзвичайну сприйнятливість до займання.

На початку травня у Бещадському національному парку на території Польщі у важкодоступній місцевості виникла пожежа.

Нагадаємо, плани Європейського Союзу на майбутній сезон лісових пожеж включають розгортання сотень пожежників у найбільш вразливих країнах-членах, а також створення парку пожежних літаків.