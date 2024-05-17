На северо-востоке Польши бушует крупный лесной пожар, сгорела машина пожарных

Пожарные борются с большим лесным пожаром в Подляском воеводстве Польши.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVN24.

Пожар вспыхнул вблизи населенных пунктов Еленка и Клещеле. Государственная пожарная служба сообщила, что местность труднодоступна, поэтому пожарные не могут определить размер пожара. По приблизительным оценкам, горит площадь около 10 гектаров.

Это верховой пожар, то есть горят кроны деревьев. Ситуацию осложняет сильный ветер.

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В операции участвуют не только пожарные команды, но и два пожарных самолета Государственного лесного хозяйства и полицейский вертолет Black Hawk.

"На лесной пожар в Подляском воеводстве был отправлен Black Hawk вместе с пожарными..., которые привезли с собой на операцию ведро Bambi", – сообщила Государственная пожарная служба на платформе X (Twitter).

Во время операции по тушению сгорела одна из пожарных машин. "В результате инцидента никто не пострадал", – сообщила Юстина Клюсевич, пресс-секретарь Белостокского регионального управления Государственной пожарной службы.

В пятницу представитель Государственной пожарной службы Кароль Кежковский объявил, что в лесах по всей стране наблюдается высокая пожарная опасность.

Большинство измерительных станций Института лесных исследований показывают, что влажность сосновой подстилки составляет менее 10 процентов, что означает чрезвычайную восприимчивость к возгоранию.

В начале мая в Бещадском национальном парке на территории Польши в труднодоступной местности возник пожар.

Напомним, планы Европейского Союза на предстоящий сезон лесных пожаров включают развертывание сотен пожарных в наиболее уязвимых странах-членах, а также создание парка пожарных самолетов.