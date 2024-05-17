Косово критикует Совет Европы за отсутствие голосования по его членству

В пятницу Косово раскритиковало решение Совета Европы не проводить голосование по его членству, заявив, что оно лишает его народ, и особенно этнические меньшинства, демократических инструментов, предлагаемых главным правозащитным органом континента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Вопрос членства Косово не был включен в повестку дня заседания Совета министров иностранных дел после того, как некоторые члены Совета требовали от Косово создать ассоциацию муниципалитетов с сербским большинством на севере страны до того, как может состояться голосование. Косово опасается, что такое объединение может превратиться в еще одну Республику Сербскую с широкой автономией. Республика Сербская – это название части Боснии и Герцеговины, которой управляют этнические сербы.

Министр иностранных дел Косово Доника Гервалла-Шварц заявила, что некоторые страны стали на сторону Сербии после "лоббистской кампании против членства Косово".

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По ее словам, это лишило "граждан Республики Косово их прав и возможностей, которые предлагают механизмы такой организации, особенно для общин этнических меньшинств и других маргинализированных групп".

Днем ранее министр предприняла последнюю попытку убедить западные государства провести голосование, направив письмо Теодоросу Русопулосу, председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы. Виона заявила о законопроекте, над которым работает Косово, с изложением своего предложения по муниципалитетам с сербским большинством в Конституционный суд Косово до конца мая.

Это не было принято во внимание, и "соответственно, это письмо и предложение теряют актуальность и уместность", сказала она.

Косово осудило требование по объединению сербских общин, выдвинутое в последнюю минуту перед голосованием, заявив, что оно соответствует всем критериям для членства в Совете.

"Членство Республики Косово не может быть остановлено, даже если оно будет отложено из-за оппонентов Косово или лоббирования Сербии", – сказала Гервалла-Шварц.

Как рассказывала "ЕвроПравда", с прошлого года начался стремительный прогресс относительно возможного вступления в Совет Европы Косова – балканской страны, независимость которой оспаривается Сербией и не признается несколькими европейскими государствами, включая Украину.

В прошлом году это движение получило твердую поддержку в этом же органе, КМСЕ. В апреле 2024 года Парламентская ассамблея Совета Европы убедительным большинством дала согласие на расширение организации.

Для косоваров вступление в Совет Европы стало бы ключевой геополитической победой – до сих пор ни одна другая авторитетная международная организация не соглашалась на то, чтобы признать независимость Косова. Для власти Сербии, которая считает Косово своей территорией, это означало бы разгромное геополитическое поражение (подробнее об этом в статье "Капкан для пророссийской Сербии").