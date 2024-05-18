Как РФ может “отблагодарить” грузинской власти и усилить ее рейтинги

Ради чего грузинские власти идут на конфликт с Западом, принимая откровенно "российский" закон?

В Грузии, а также в оккупированной Абхазии, поговаривают, что Кремль якобы согласен пойти навстречу грузинским властям, создав иллюзию возвращения оккупированных территорий.

О том, действительно ли возможен план создания конфедерации Грузии с оккупированными территориями, читайте в статье эксперта по вопросам Южного Кавказа Натальи Ищенко Возвращение территорий в обмен на разрыв с Западом? Как Кремль может отблагодарить власти Грузии. Далее – краткое ее изложение.

О том, что в Кремле готовы поддержать дружественную грузинскую власть, было известно еще с прошлого года.

Реклама:

Отмена виз для граждан Грузии, открытие авиарейсов, а в придачу – в Кремле начали требовать от своих сателлитов в Абхазии и Южной Осетии воздержаться от шагов, которые могут помешать грузинской власти. В частности, в Южной Осетии вдруг замолчали разговоры о проведении референдума о присоединении к РФ.

Однако активные разговоры о возможности обмена лояльности грузинских властей Москве на возвращение Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии путем создания конфедерации начались с марта.

Все началось с того, что активисты грузинской оппозиционной партии "Дроа" ("Время пришло") обнародовали содержание разговора и видеозапись встречи одного из лидеров "Грузинской мечты", первого вице-спикера парламента Грузии Гии Вольского, с российским бизнесменом Давидом Хидашели, на которой обсуждали, в частности, и "конфедеративную" тему.

В Грузии уверены, что речь идет об абсолютно срежиссированном целенаправленном вбросе "пробного шара" для проверки реакции общества на "конфедеративный план" урегулирования абхазского и южноосетинского конфликтов.

Тема создания конфедерации для возвращения Абхазии и Южной Осетии не является новой.

Она неоднократно "всплывала" на различных мирных переговорах, особенно до войны 2008 года и признания Россией этих сепаратистских образований. Впрочем, с 2008 и до этого года эта тема считалась закрытой.

В Тбилиси говорят, что ее активизация связана с тем, что РФ, находящейся под санкциями, позарез нужны транспортные коридоры, прежде всего запуск железной дороги из России через Абхазию в Грузию и далее на Юго-Восток.

В Сухуми высказываются более откровенно.

"Для Кремля, который выстраивает вокруг себя своеобразную зону безопасности, идея конфедерации Грузии с Абхазией и Южной Осетией – очень выгодный проект, чтобы гарантированно через такой союз привязать к себе Грузию. Сделать из нее как минимум нейтральную территорию, откуда для России не будет исходить никаких угроз. Как максимум – в дальнейшем включить эту конфедерацию в состав какого-то союзного объединения", – пишет главный редактор газеты „Чегемская правда" Инал Хашиг.

В Тбилиси (и, что интересно, в Сухуми) считают, что Грузии разговоры о возможном конфедеративном устройстве нужны для того, чтобы с помощью "моркови" в виде возвращения Абхазии и Южной Осетии заручиться поддержкой электората накануне осенних выборов и отвлечь внимание людей от споров из-за закона об "иноагентах" (кстати, подобный закон в Абхазии пока не одобрен из-за сопротивления общества).

Напомним, в октябре в Грузии состоятся парламентские выборы. Более того, впервые эти выборы пройдут без мажоритарных округов. А это – существенная проблема для власти, чьи рейтинги и так ослаблены нынешними протестами и конфликтом с Западом.

При таких обстоятельствах "Грузинской мечте" нужна яркая победа – и ею может стать только возвращение оккупированных территорий.

Впрочем, в Грузии считают, что конфедерация на самом деле не будет создана, и воспринимают нынешнее обсуждение как пиар-ход "Грузинской мечты".

Если "да" конфедерации скажут в Москве и Тбилиси, то в Цхинвали и Сухуми будут вынуждены согласиться. Но, в Абхазии эта тема вызвала большую общественно-политическую дискуссию. Опасения абхазов можно сформулировать так: а за что мы тогда воевали?

Подробнее – в материале Натальи Ищенко Возвращение территорий в обмен на разрыв с Западом? Как Кремль может отблагодарить власти Грузии.