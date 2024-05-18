В Грузии в день против гомофобии прошел масштабный марш для чествования святости семьи

Тысячи грузин во главе с православными священниками и премьером отметили в пятницу День святости семьи, пройдя маршем по центральному проспекту в Тбилиси, где в течение месяца проходили масштабные демонстрации против закона об "иноагентах".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Пятничный марш получил поддержку партии "Грузинская мечта", ведущие члены которой, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе, приняли в нем участие.

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День святости семьи и уважения к родителям объявлен в этом году официальным государственным праздником. Он отмечает то, что Грузинская православная церковь называет "семейными ценностями" страны – брак между мужчиной и женщиной.

Церковь в Грузии начала отмечать День святости семьи в 2014 году, через год после того, как митинг в защиту прав ЛГБТК в Тбилиси был жестоко разогнан толпой во главе со священниками и консервативными группами.

Во многих странах 17 мая отмечают Международный день борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией.

В пятницу группы людей, преимущественно семей и пожилых людей, прошли по улицам Тбилиси, размахивая православными иконами и грузинскими флагами.

Возле парламента, где всего несколько дней назад антиправительственных протестующих разгоняла полиция, люди стояли в очереди, чтобы поцеловать большую икону, которую держал священник в черной одежде.

"Семья – это наша крепость... Для того Бог и создал мужчину и женщину, чтобы они имели семью, рожали детей", – сказал участник марша Звиад Сехниашвили, одетый в традиционный наряд кавказских горцев.

Другие участники акции говорили, что семья для них связана с понятием грузинской нации.

Права ЛГБТК являются противоречивой темой в Грузии, традиционно православной христианской стране с населением 3,7 миллиона человек.

В марте "Грузинская мечта" представила законопроект, который, среди прочих ограничений, запрещает смену пола и усыновление однополыми парами, что, по мнению оппонентов, является попыткой повысить ее популярность накануне выборов, которые состоятся позже в этом году.

Противоположные группы, организующие марши – проправославные и консервативные с одной стороны и проевропейские с другой – подчеркивают глубокие разногласия в грузинском обществе, которое борется с беспрецедентным политическим кризисом.

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