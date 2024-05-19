Глава МЗС Литви: Вето на грузинський закон про "іноагентів" вказує на вихід зі шторму
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував ветування президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі скандального закону про "іноагентів", що спричинив масові протести та жорстку критику з боку Заходу.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter).
За його словами, завдяки цьому рішенню Зурабішвілі Тбілісі може відхилити цей закон та вибрати Європу.
President @Zourabichvili_S veto shows the way out of the storm. Georgia can reject this law and choose Europe. 🇬🇪🇪🇺 pic.twitter.com/AIrJtMtvIzРеклама:— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) May 18, 2024
"Вето від президентки Грузії Саломе Зурабішвілі вказує на вихід зі шторму", – зазначив Ландсбергіс.
Напередодні президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на скандальний закон про "іноагентів", що спричинив масові протести та жорстку критику з боку Заходу.
Противники закону про "іноагентів" заявили, що продовжать протести у Тбілісі.
Як відомо, 14 травня грузинський парламент схвалив у фінальному третьому читанні скандальний проєкт "Про прозорість іноземного впливу". Після схвалення під парламентом поліція почала розганяти людей, сталися сутички й затримання.
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