Глава МЗС Литви: Вето на грузинський закон про "іноагентів" вказує на вихід зі шторму

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував ветування президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі скандального закону про "іноагентів", що спричинив масові протести та жорстку критику з боку Заходу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter).

За його словами, завдяки цьому рішенню Зурабішвілі Тбілісі може відхилити цей закон та вибрати Європу.

President @Zourabichvili_S veto shows the way out of the storm. Georgia can reject this law and choose Europe. 🇬🇪🇪🇺 pic.twitter.com/AIrJtMtvIz

