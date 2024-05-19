Глава МИД Литвы: Вето на грузинский закон об "иноагентах" указывает на выход из шторма
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал ветирование президентом Грузии Саломе Зурабишвили скандального закона об "иноагентах", который вызвал массовые протесты и жесткую критику со стороны Запада.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).
По его словам, благодаря этому решению Зурабишвили Тбилиси может отклонить этот закон и выбрать Европу.
President @Zourabichvili_S veto shows the way out of the storm. Georgia can reject this law and choose Europe. 🇬🇪🇪🇺 pic.twitter.com/AIrJtMtvIzРеклама:— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) May 18, 2024
"Вето от президента Грузии Саломе Зурабишвили указывает на выход из шторма", – отметил Ландсбергис.
Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на скандальный закон об "иноагентах", вызвавший массовые протесты и жесткую критику со стороны Запада.
Противники закона об "иноагентах" заявили, что продолжат протесты в Тбилиси.
Как известно, 14 мая грузинский парламент одобрил в финальном третьем чтении скандальный проект "О прозрачности иностранного влияния". После одобрения под парламентом полиция начала разгонять людей, произошли столкновения и задержания.
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