Глава МИД Литвы: Вето на грузинский закон об "иноагентах" указывает на выход из шторма

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал ветирование президентом Грузии Саломе Зурабишвили скандального закона об "иноагентах", который вызвал массовые протесты и жесткую критику со стороны Запада.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

По его словам, благодаря этому решению Зурабишвили Тбилиси может отклонить этот закон и выбрать Европу.

President @Zourabichvili_S veto shows the way out of the storm. Georgia can reject this law and choose Europe. 🇬🇪🇪🇺 pic.twitter.com/AIrJtMtvIz

