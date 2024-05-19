У швейцарський Альпах загинули в лавині двоє туристів
Новини — Неділя, 19 травня 2024, 14:13 —
В Альпах на території Швейцарії вранці у неділю внаслідок сходження лавини загинули двоє туристів, попередньо італійці.
Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".
Інцидент стався в районі вершини Пінь д'Аролла висотою 3800 метрів, що між відомою вершиною Маттерхорн і Гран Комбен.
У групі, що потрапила у лавину, було троє людей, з них двоє загинули. Попередньо повідомляють, що вони були з Італії.
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На початку квітня у Швейцарії загинули у лавині троє лижників. На той час було відомо про вже більше десятка летальних інцидентів за зимовий сезон.
Тим часом у Румунії шукають трьох зниклих членів екіпажу судна, що затонуло в Чорному морі.
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