У швейцарський Альпах загинули в лавині двоє туристів 

В Альпах на території Швейцарії вранці у неділю внаслідок сходження лавини загинули двоє туристів, попередньо італійці.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Інцидент стався в районі вершини Пінь д'Аролла висотою 3800 метрів, що між відомою вершиною Маттерхорн і Гран Комбен.

У групі, що потрапила у лавину, було троє людей, з них двоє загинули. Попередньо повідомляють, що вони були з Італії.

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На початку квітня у Швейцарії загинули у лавині троє лижників. На той час було відомо про вже більше десятка летальних інцидентів за зимовий сезон.

Тим часом у Румунії шукають трьох зниклих членів екіпажу судна, що затонуло в Чорному морі.