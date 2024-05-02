Президент Грузии попросила протестующих не провоцировать силовиков

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к участникам акций против закона об "иноагентах", которых пытались жестко разогнать силовики.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

По ее словами, сегодняшние выступления митингующих показывают настроение и целеустремленность грузинского народа. Она назвала это "величайшей силой для того, чтобы выиграть многолетнюю борьбу, которая заканчивается на выборах, чтобы Грузия никогда не была Россией".

"Оставьте в покое двери парламента, там больше ничего не происходит. Этот закон уже принят во втором чтении, и наша борьба – это уже практически не этот закон, наша борьба – это выборы и отмена всех законов, которые недавно были приняты правительством и которые уводят нас от европейского пути", – отметила Зурабишвили.

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Она добавила, что ничего не будет решено у двери парламента, кроме пускания газа и насилия, чего не стоит допускать, "потому что нам, несомненно, придется иметь дело с насилием".

"Сегодня Страстная седмица, период, когда дьявола нельзя провоцировать. Будем мирно оставаться на проспекте Руставели, где мы еще раз покажем миру, что такое Грузия и на что способна молодежь Грузии", – резюмировала президент.

Парламент Грузии 1 мая принял во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", или закон об "иноагентах", который спровоцировал массовые протесты и подвергся критике Запада.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что голосование по законопроекту в третьем, окончательном чтении состоится "через две недели". Президент страны Саломе Зурабишвили пообещала наложить на документ вето, но у партии власти есть достаточно голосов, чтобы его преодолеть.

Многотысячные протесты против законопроекта, рассмотрение которого инициировала "Грузинская мечта", продолжаются уже несколько недель. Во время последнего, в ночь на 1 мая, полиция использовала против демонстрантов перцовый спрей, слезоточивый газ, водометы, к задержанным применяли насилие.

В Европарламенте уже призывают забрать у Грузии статус кандидата на членство в ЕС в связи с действиями грузинских властей.

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