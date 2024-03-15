Сунак поклав край спекуляціям щодо проведення виборів 2 травня

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак виключив проведення парламентських виборів 2 травня, заявивши, що натомість вони відбудуться пізніше цього року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Сунак зазначив, що 2 травня в Британії відбудуться вибори до місцевих органів влади, вибори комісарів поліції та кримінальної поліції, а також вибори мерів. "Парламентських виборів у цей день не буде", – заявив він в інтерв'ю телеканалу ITV.

Дотепер Сунак чітко не виключав голосування в травні. Це призвело до появи чуток про можливість проведення дострокових виборів.

За даними Bloomberg, помічники Сунака, швидше за все, розглядають можливість проведення виборів восени, хоча деякі законодавці від керівної Консервативної партії припускають, що іншою можливою датою може бути липень.

Заява Сунака поклала край тижневим спекуляціям у парламенті про те, що прем'єр-міністр може прагнути провести дострокові вибори.

Згідно з нещодавнім опитуванням громадської думки, проведеним YouGov, керівна у Британії Консервативна партія ризикує зазнати приголомшливої поразки на майбутніх виборах.

Раніше Сунак наголошував, що його "робоче припущення" полягає в тому, що вибори відбудуться в другій половині 2024 року.

У липні рейтинг підтримки Сунака упав до найнижчого рівня з моменту призначення на посаду.