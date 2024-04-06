ЗМІ: Партія влади в Британії може замінити прем'єра після місцевих виборів у травні

Консервативна партія, яка перебуває при владі у Великій Британії, розглядає можливість заміни прем'єра Ріші Сунака та створення уряду єдності на чолі з лідеркою Палати громад в парламенті Пенні Мордант після місцевих виборів, що відбудуться 2 травня 2024 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

За їхніми словами, це може відбутися, якщо вибори призведуть до значних втрат консерваторів в місцевих радах та меріях на тлі опитувань, які демонструють, що партія зазнає серйозної поразки на парламентських виборах, які очікуються пізніше цього року.

Помірковані члени консерваторів мають план, який вони називають малоймовірним надзвичайним сценарієм, згідно з яким можуть сформувати уряд "єдності", що складається з поміркованих, правих та майбутніх претендентів на посаду прем'єра, йдеться в матеріалі.

Оскільки керівна партія зараз відчуває, що неминуче програє опозиційним лейбористам на чолі з Кіром Стармером на парламентських виборах, дехто в лавах консерваторів вважає, що зміна лідера дає їм єдиний шанс врятувати ситуацію, зазначають джерела.

Одна з ідей полягає в тому, повідомляє Bloomberg, що Пенні Мордант, яка вже двічі балотувалася на посаду прем'єра, могла б привести консерваторів до перемоги на виборах, спираючись на свій досвід, особливо в питаннях оборони.

На місцевих виборах оберуть понад 2 500 членів рад, а також мера Лондона та низку регіональних мерів.

Якщо консерватори втратять двох своїх мерів, а також кілька сотень місцевих депутатів, це призведе до кризи для Сунака, вважають парламентарі від партії влади, з якими спілкувалося агентство.

Раніше повідомляли, що Консервативна партія британського прем'єр-міністра Ріші Сунака зазнає серйозної поразки на національних виборах, які очікуються цього року.

Модель YouGov, яка прогнозує результати розподілу місць у парламенті на основі оціночної частки голосів, передбачає, що консерватори Сунака отримають лише 155 місць, а лейбористи – 403 місця. Британський парламент має 650 місць.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак виключив проведення парламентських виборів 2 травня, заявивши, що вони відбудуться пізніше цього року.

За даними ЗМІ, деякі міністри в уряді Сполученого Королівства ведуть приватні дискусії про можливість замінити прем'єра Сунака до парламентських виборів, але поки схоже, що ніхто з потенційних конкурентів не має достатньої підтримки.