Британські виборці працездатного віку відвернулись від партії влади

Виборці працездатного віку у Великій Британії відвернулись від керівнї Консервативної партії на тлі прогнозів про її нищівну поразку на парламентських виборах, що відбудуться протягом наступних дев'яти місяців.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування JL Partners, яке опублікувало агентство Bloomberg.

Згідно з дослідженням, вік, у якому британці з більшою ймовірністю віддадуть перевагу консерваторам, а не опозиційним лейбористам, зріс до 70 років порівняно з 39 роками на попередніх парламентських виборах 2019 року.

Опитування виявило, що люди старше 70 років є єдиною віковою групою, яка більш схильна голосувати за нинішню партію влади, ніж за головну опозиційну силу, що робить уряд ще більш залежним від підтримки пенсіонерів.

За даними JL Partners, лейбористи випереджають консерваторів на 29 відсоткових пунктів серед усіх виборців віком до 65 років. Серед виборців у віці від 50 до 65 років, прихильність яких консерватори зазвичай сподіваються завоювати, лейбористи мають підтримку на 19 пунктів більше, ніж у партії влади.

Окреме опитування, яке у четвер опублікувала компанія Ipsos, дало очільнику уряду від консерваторів Ріші Сунаку найнижчий рейтинг схвалення серед усіх британських прем'єрів, а його партії – найнижчу частку респондентів, які мають намір голосувати за всю історію цих даних, починаючи з 1978 року.

Дослідження свідчить, що 16% людей задоволені роботою Сунака на посаді прем'єра, 75% незадоволені, що дає йому чистий рейтинг "мінус 59". Аналогічний найнижчий показник за всю історію мав експрем'єр-консерватор Джон Мейджор у серпні 1994 року.

Наразі консерватори відстають від лейбористів з відривом, який протягом місяців коливається в межах 20 відсоткових пунктів в національних опитуваннях, і мало що вказує на те, що сильна позиція щодо імміграції або скорочення податків фізичних осіб за останні шість місяців знайшла відгук у виборців.

Раніше ЗМІ повідомляли, що консерватори розглядають можливість заміни прем'єра Ріші Сунака та створення уряду єдності на чолі з лідеркою Палати громад в парламенті Пенні Мордант після місцевих виборів, що відбудуться 2 травня 2024 року.

Перед цим стало відомо, що Консервативна партія британського прем'єр-міністра Ріші Сунака зазнає серйозної поразки на національних виборах, які очікуються цього року.

Нагадаємо, Сунак виключив проведення парламентських виборів 2 травня, заявивши, що вони відбудуться пізніше цього року.

За даними ЗМІ, деякі міністри в уряді Сполученого Королівства ведуть приватні дискусії про можливість замінити прем'єра Сунака до парламентських виборів, але поки схоже, що ніхто з потенційних конкурентів не має достатньої підтримки.