Кулеба: Для нас неприемлем подход, что Украина должна идти на уступки агрессору ради мира

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил удивление и возмущение тем, что в обсуждениях о путях завершения российско-украинской войны часто фокусируются на том, на какие уступки могла бы пойти Украина ради мира.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Foreign Policy.

Ведущий спросил, какое поле для компромиссов рассматривает Украина, поскольку в переговорах обе стороны должны пойти на какие-то уступки, и вспомнил якобы проект мирного соглашения от марта 2022 года, который недавно опубликовали СМИ.

Глава украинского МИД назвал "одним из самых больших успехов российской пропаганды" в международной политике тот факт, что российская сторона "заставила всех сосредоточить дискуссии на том, чем должна уступить Украина".

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"Так уже было между 2014 и 2022 годом – все разговоры велись о том, что Украина сделает, чтобы Россия отцепилась. И хотя мы установили факт, что Россия совершила преступление, мы от этого приходим к странному выводу, что это Украина должна чем-то уступать. Чтобы помочь России исправить преступление, или как?", – отметил министр.

Кулеба назвал разговоры о возможных постоянных уступках со стороны Украины "безумием": "Почему мы не говорим о том, чем должна уступить Россия, чтобы прекратить войну?".

В этом контексте он вспомнил заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова о так называемых "стамбульских договоренностях", "которых на самом деле не было".

"Но вопрос, который нужно ставить – почему постоянно говорится о том, чем должна уступить Украина. Мы категорически отвергаем такой подход. Мы достаточно потеряли, мы достаточно боролись, и мы заслуживаем большего уважения, чем разговоры о том, чем еще мы должны пожертвовать", – подчеркнул министр иностранных дел Украины.

Кулеба также напомнил, что все, что было сделано как конструктивные уступки в 2014-2022 годах, не помогло предотвратить полномасштабное вторжение.

Он также объяснил, почему Украина не видит смысла звать Россию на саммит мира в Швейцарии.

Министр иностранных дел Польши выразил мнение, что завершение войны станет возможным тогда, когда Путин поймет, что не победит.