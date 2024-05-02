В Литве заявили, что батальон из США останется в стране на неограниченный срок

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что американский военный батальон останется в стране на неограниченный срок, а не до конца 2025 года, как планировалось ранее.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Чиновник, который находится с визитом в США, заявил агентству BNS, что Вашингтон высоко ценит условия военного присутствия и тренировок в Литве, которые позволяют им обеспечить необходимую готовность вооруженных сил к любому сценарию.

"Во время визита в Вашингтон я получил от Совета национальной безопасности США и Пентагона твердое и четкое подтверждение того, что присутствие Соединенных Штатов в Литве является бессрочным, и размещение сил в регионе останется неизменным", – отметил Кащюнас.

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По его словам, во время встреч в Вашингтоне он "четко дал понять", что присутствие США в Литве необходимо, и вместе с НАТО, немецкой бригадой и национальными силами это именно та необходимая боевая мощь, которая может надежно сдерживать РФ.

Он также заявил, что Соединенные Штаты ускорили поставки в Литву противотанковых ракет Javelin, которые поступят в мае.

После утверждения США плана ротации сил в странах Балтии в 2022 году было объявлено, что американский батальон будет находиться в Литве до конца 2025 года.

Ранее СМИ сообщили, что размещение в Литве немецкой бригады, которая будет находиться там на постоянной основе, может стоить около 11 млрд евро.

Напомним, в начале апреля в Литву прибыли первые военные немецкой бригады, которая в итоге будет насчитывать около пяти тысяч человек.

В конце 2023 года министры обороны Германии и Литвы после длительных дискуссий подписали план действий по развертыванию немецкой бригады в Литве.

Повышенное внимание к "литовской" бригаде связано с тем, что это первое в истории подразделение Бундесвера, которое будет постоянно дислоцироваться за рубежом.