В правительстве говорят о механизме ленд-лиза как предохранителе против нестабильности среди союзников

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина рассматривает механизм ленд-лиза как предохранитель против политической дестабилизации среди союзников.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом она сказала на Business Breakfast от издания Forbes Ukraine в четверг, отвечая на вопрос, необходимо ли обращаться к идее ленд-лиза.

"Это один из элементов, который мы должны принимать во внимание. Это элемент, который касается именно предохранителя против политической дестабилизации среди тех или иных союзников.

Ленд-лиз – это инструмент, который дает возможность обеспечить непрерывность военной помощи на определенных условиях. Мы рассматриваем это как одно из направлений, над которыми мы будем работать", – сказала Стефанишина.

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По ее словам, конкретная позиция в этом вопросе может быть представлена на саммите НАТО в Вашингтоне.

Стефанишина также заявила, что Украина не имеет реалистичного плана "Б" в краткосрочной перспективе без помощи США.

"В краткосрочной перспективе – нет. В долгосрочной – это европейский стержень обороны через формирование соответствующего оборонного рынка", – сказала вице-премьер.

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать фонд союзнических взносов на сумму 100 млрд долларов в течение пяти лет для Украины в рамках пакета, который должны подписать лидеры стран-членов Альянса на саммите в Вашингтон.

Как стало известно "ЕвроПравде", дискуссии по созданию нового многолетнего фонда поддержки Украины в рамках Североатлантического альянса, как ожидается, продлятся до саммита НАТО.