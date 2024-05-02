Події в Грузії стурбували генеральну секретарку Ради Європи – заява

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич глибоко стурбована подіями в Грузії і шкодує через ухвалення у другому читанні законопроєкту про "іноагентів", незважаючи на заклики міжнародних партнерів Грузії відкликати його.

Про це йдеться у заяві генеральної секретарки, оприлюдненій 2 травня, повідомляє "Європейська правда".

Пейчинович-Бурич звернула увагу на серйозні побоювання щодо сумісності законопроєкту з європейськими демократичними стандартами та стандартами прав людини.

"Я закликаю грузинських законодавців дочекатися майбутнього висновку Венеційської комісії та розглянути її рекомендації, перш ніж ухвалювати будь-які остаточні рішення", – зауважила генсек Ради Європи.

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Сприятливе середовище для громадянського суспільства та ЗМІ має важливе значення для живої та повноцінно функціонуючої демократії, підкреслила Пейчинович-Бурич. Прозорість не повинна використовуватися як інструмент для стигматизації організацій громадянського суспільства та обмеження їхніх можливостей вільно діяти, додала вона.

"Я також засуджую насильство, яке спостерігалося на вулицях Тбілісі в останні дні. Непропорційне застосування сили проти демонстрантів несумісне зі стандартами прав людини.

Грузини, які неодноразово демонстрували свою глибоку прихильність до демократії, повинні мати можливість реалізувати свою свободу зібрань і вираження думок у мирний спосіб", – заявила генсек Ради Європи.

Нагадаємо, Венеційська комісія Ради Європи готує терміновий висновок щодо скандального грузинського законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу".

Багатотисячні протести проти законопроєкту, розгляд якого ініціювала "Грузинська мрія", тривають уже кілька тижнів.

У Європарламенті вже закликають забрати у Грузії статус кандидата на членство у ЄС у зв'язку з діями грузинської влади.

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