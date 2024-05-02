События в Грузии обеспокоили генсека Совета Европы – заявление

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич глубоко обеспокоена событиями в Грузии и сожалеет из-за принятия во втором чтении законопроекта об "иноагентах", несмотря на призывы международных партнеров Грузии отозвать его.

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря, обнародованном 2 мая, сообщает "Европейская правда".

Пейчинович-Бурич обратила внимание на серьезные опасения относительно совместимости законопроекта с европейскими демократическими стандартами и стандартами прав человека.

"Я призываю грузинских законодателей дождаться будущего заключения Венецианской комиссии и рассмотреть ее рекомендации, прежде чем принимать какие-либо окончательные решения", – отметила генсек Совета Европы.

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Благоприятная среда для гражданского общества и СМИ имеет важное значение для живой и полноценно функционирующей демократии, подчеркнула Пейчинович-Бурич. Прозрачность не должна использоваться как инструмент для стигматизации организаций гражданского общества и ограничения их возможностей свободно действовать, добавила она.

"Я также осуждаю насилие, которое наблюдалось на улицах Тбилиси в последние дни. Непропорциональное применение силы против демонстрантов несовместимо со стандартами прав человека.

Грузины, которые неоднократно демонстрировали свою глубокую приверженность демократии, должны иметь возможность реализовать свою свободу собраний и выражения мнений мирным способом", – заявила генсек Совета Европы.

Напомним, Венецианская комиссия Совета Европы готовит срочное заключение по скандальному грузинскому законопроекту "О прозрачности иностранного влияния".

Многотысячные протесты против законопроекта, рассмотрение которого инициировала "Грузинская мечта", продолжаются уже несколько недель.

В Европарламенте уже призывают забрать у Грузии статус кандидата на членство в ЕС в связи с действиями грузинских властей.

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