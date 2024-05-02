Більшість жителів Центральної Європи не відчувають загрози від міграції з України

Більшість мешканців країн Центрально-Східної Європи не вбачають загрози для своєї ідентичної з боку мігрантів з України.

Про це свідчать результати дослідження Globsec Trends 2024, передає "Європейська правда".

Загалом 29% опитаних в дев'яти країнах регіону вважають, що мігранти з України загрожують їхній ідентичності і цінностям.

На противагу цьому 57% респондентів у цих країнах вважають загрозою мігрантів з країн поза Європою.

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Зокрема, у семи з дев'яти країн, які брали участь у дослідженні, більшість сприймає мігрантів з-за меж Європи як загрозу.

Румунія виглядає помітним винятком з країн регіону – там лише 35% вбачають загрозу від мігрантів з неєвропейських країн, це лише на 5 процентних пунктів більше, ніж тих, хто бачить таку ж загрозу від українців.

За результатами цього ж дослідження, серед країн Центрально-Східної Європи найменшу підтримку ідея членства України в ЄС і НАТО знаходить у Словаччині та Угорщині, але в Угорщині підтримка явно зросла.

Крім того, більш ніж половина словаків вважають, що війну РФ проти України спровокували Захід і сама Україна.