Большинство жителей Центральной Европы не испытывают угрозы от миграции из Украины

Большинство жителей стран Центрально-Восточной Европы не видят угрозы для своей идентичности со стороны мигрантов из Украины.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Globsec Trends 2024, передает "Европейская правда".

В общем 29% опрошенных в девяти странах региона считают, что мигранты из Украины угрожают их идентичности и ценностям.

В противовес этому 57% респондентов в этих странах считают угрозой мигрантов из стран вне Европы.

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В частности, в семи из девяти стран, участвовавших в исследовании, большинство воспринимает мигрантов из-за пределов Европы как угрозу.

Румыния выглядит заметным исключением из стран региона – там лишь 35% видят угрозу от мигрантов из неевропейских стран, это лишь на 5 процентных пунктов больше, чем тех, кто видит такую же угрозу от украинцев.

По результатам этого же исследования, среди стран Центрально-Восточной Европы наименьшую поддержку идея членства Украины в ЕС и НАТО находит в Словакии и Венгрии, но в Венгрии поддержка явно выросла.

Кроме того, более половины словаков считают, что войну РФ против Украины спровоцировали Запад и сама Украина.