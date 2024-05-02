У 78-летнего бельгийца во дворе нашли останки пропавшей 30 лет назад женщины

В бельгийском городе Синт-Мартенс-Латем арестовали 78-летнего Ганса Д., обвиняемого в убийстве своей соседки Энни де Пуртер, загадочно исчезнувшей в 1994 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание HLN.

В минувшую субботу во время строительных работ, проводившихся вблизи дома пропавшей женщины, были обнаружены человеческие останки. Было несколько признаков того, что это останки 48-летней Энни де Пуртер, которая исчезла в ноябре 1994 года.

После обнаружения останков дело об исчезновении де Пуртер открыли и отправили к следственному судье.

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В рамках расследования бельгийские правоохранители задержали Ганса Д., бывшего партнера женщины, и допросили. Следственный судья решил объявить ему обвинение в убийстве и установил за ним электронное наблюдение.

Утверждается, что 78-летний обвиняемый частично признался в преступлении: он заявил, что закопал тело де Пуртер, но отрицал ее убийство.

Дальнейшее расследование должно определить, какой вклад Ганс Д. на самом деле внес в смерть бывшей партнерши. Согласно сроку давности, у суда есть время до 12 ноября, чтобы вернуть дело в суд, прежде чем оно будет закрыто.

Напомним, в январе 2023 года Ватикан возобновил расследование дела об исчезновении Эмануэлы Орланди, которое уже почти 40 лет не дает покоя Италии и втянуло в него могущественный Святой Престол.