Обустройство границы Британии после Brexit будет стоить $6 млрд

По оценкам британского правительства, оно потратит не менее 4,7 миллиарда фунтов стерлингов (6 миллиардов долларов) на реализацию пограничных мероприятий после Brexit, после неоднократных задержек в установлении новых правил.

Об этом заявил в понедельник парламентский надзорный орган за расходами, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Великобритания проголосовала за выход из Европейского Союза в 2016 году, но задача по распутыванию цепей поставок и возведению таможенных границ была настолько масштабной, что новые правила были установлены только в этом году.

Первый этап так называемой новой британской операционной модели Border Target Operating Model, требующий дополнительной сертификации, вступил в силу 31 января.

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Второй этап начался 30 апреля, введя физические проверки в портах. Третий этап, требующий деклараций о безопасности, запланирован на 31 октября.

Национальный аудиторский офис (NAO) заявил, что 4,7 миллиарда фунтов стерлингов – это сумма, которую, по прогнозам правительства, оно потратит на 13 наиболее важных программ по управлению прохождением товаров через границу после Brexit и повышению эффективности в течение всего срока действия программ.

Правительство пять раз откладывало внедрение полного контроля с момента окончания переходного периода после выхода из ЕС 31 декабря 2020 года.

Это повлекло неопределенность для бизнеса, дополнительные расходы для правительства и портов и увеличило риск биобезопасности для Великобритании, заявили в NAO.

"Неоднократные задержки с введением контроля за импортом и трудности с прогнозированием потребностей привели к государственным расходам на инфраструктуру и персонал, которые в конечном итоге оказались ненужными", – говорится в сообщении.

"Поздние объявления о политике и неопределенность в отношении внедрения контроля также снизили способность бизнеса и портов подготовиться к изменениям".

В NAO отметили, что, хотя после выхода из ЕС пограничные процессы проходили "относительно гладко", предприятия, торгующие товарами между Британией и ЕС, столкнулись с дополнительными расходами и административным бременем.

Надзорный орган также критически оценил правительственную Стратегию по границам Великобритании до 2025 года, которая была опубликована в 2020 году, заявив, что ей "не хватает четкого графика и интегрированного межправительственного плана реализации, а отдельные ведомства возглавляют различные аспекты внедрения".

Правительство также нуждается в "более реалистичном подходе" к цифровой трансформации, заявили в NAO.

Напомним, теневой министр иностранных дел Великобритании, член Лейбористской партии Дэвид Лемми пообещал, что в случае победы его политсилы на парламентских выборах Лондон наладит более тесные отношения с Европой.

Лемми также предположил, что обсуждения с ЕС могут касаться и облегчения мобильности для молодежи в возрасте 18-30 лет, которую действующее консервативное правительство недавно отклонило.