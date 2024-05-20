Президент Болгарії назвав перемогу України над Росією неможливою

Президент Болгарії Румен Радев назвав перемогу України над Росією "неможливою" і пов'язав війну із замахом на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Президент Болгарії заявив, що продовження війни є катастрофічним для всіх сторін.

"Кожен день, коли триває ця війна, є катастрофічним для України, Росії та всіх нас. Це неминуче впливає на всі сторони конфлікту. Це неминуче впливає на всі вибори – і в Європі, і в США, і скрізь у світі. На цих і наступних виборах ми будемо обирати між війною і миром. Кожен громадянин зобов'язаний це розуміти", – сказав Радев.

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Відповідаючи на запитання журналіста, який сигнал замах на Фіцо послав Європі, болгарський президент говорив про російське вторгнення в Україну.

"Неприйнятно представляти продовження війни і неможливу перемогу над Росією як єдине можливе рішення", – заявив Радев.

Він сказав, що вкрай небезпечно, щоб конфлікт між Росією і Україною розпалювався і в Європі, і щоб "голоси за мир зустрічалися пострілами".

"Спроба вбивства європейського прем'єр-міністра радикально налаштованим фанатиком через його підтримку миру свідчить про вкорінену нетерпимість до інакомислення та ненависті. Багато політиків, партій та ЗМІ зробили свій внесок у це, зображуючи кожен інший голос як проросійський, що є вкрай несправедливим і призводить до всіх цих негативних наслідків", – додав Радев.

Президент Болгарії попередив, що якщо війна продовжиться, Україна стане "демографічно спустошеною країною, з повністю зруйнованою інфраструктурою, промисловістю, виробництвом, і це матиме надзвичайно серйозні наслідки не тільки для України, але й для всієї Європи".

Радєв закликав до політичних зусиль заради миру, а не до надання зброї: "Зі зброєю, без зброї – ми йдемо до однакового результату. Ми повинні це усвідомити. Різниця буде в тисячах людських жертв і зруйнованій країні (Україні), за відновлення якої нам доведеться заплатити", – сказав він, додавши, що "це неминуче".

Президент Болгарії є рішучим противником надання військової допомоги Україні.

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Софії в липні 2023 року Радев кілька разів згадав про російське вторгнення, використовуючи термін "конфлікт".

У грудні президент Болгарії Румен Радев ветував ухвалений парламентом законопроєкт щодо ратифікації угоди з Україною про постачання Києву бронетранспортерів. Однак парламент подолав вето.