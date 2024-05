У НАТО теж поспівчували через смерть керівництва іранського режиму

У НАТО висловили співчуття у зв’язку із загибеллю в авіакатастрофі президента та глави МЗС Ірану минулими вихідними.

Із заявою у соцмережі Х (Twitter) виступила речниця Альянсу Фара Дахлалла, пише "Європейська правда".

Дахлалла розмістила короткий допис, у якому зазначила: "Наші співчуття народу Ірану у зв'язку зі смертю президента Раїсі, міністра закордонних справ Аміра-Абдоллахіана та інших, хто загинув у катастрофі гелікоптера".

Our condolences to the people of #Iran for the death of President Raisi, Foreign Minister Amir-Abdollahian, and others who perished in the helicopter crash.

