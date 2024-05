В НАТО тоже посочувствовали из-за смерти руководства иранского режима

В НАТО выразили соболезнования в связи с гибелью в авиакатастрофе президента и главы МИД Ирана в минувшие выходные.

С заявлением в соцсети Х (Twitter) выступила пресс-секретарь Альянса Фара Дахлалла, пишет "Европейская правда".

Дахлалла разместила короткое сообщение, в котором отметила: "Наши соболезнования народу Ирана в связи со смертью президента Раиси, министра иностранных дел Амира-Абдоллахиана и других, кто погиб в катастрофе вертолета".

Our condolences to the people of #Iran for the death of President Raisi, Foreign Minister Amir-Abdollahian, and others who perished in the helicopter crash.

Реклама: