Глава Міноборони Британії: Путіну не вдасться тотально перевести економіку на воєнні рейки

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс висловився щодо проблем Росії з дефіцитом робочої сили, викликаним, зокрема, мобілізацією на загарбницьку війну проти України.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у X (Twitter).

Коментуючи новий огляд розвідки свого відомства, він заявив, що тотальна мобілізація лідером Кремля Владіміром Путіним своєї економіки не є стійкою.

"І він це знає", – зауважив Шаппс.

Реклама:

Міністр оборони Сполученого Королівства також закликав союзників продовжувати постачати військову допомогу Україні.

"Якщо всі союзники підтримають обіцянку Великої Британії допомагати Україні протягом наступних 6 років, ми зможемо використати цю слабкість та унеможливити підтримку російською економікою своїх військових зусиль", – зазначив він.

Раніше розвідка Міноборони Британії повідомила, що РФ відчуває дефіцит робочої сили, який стає значною проблемою в деяких секторах.

Вона навела оцінку російського видання "Известия", за якою у 2023 році в Росії не вистачало 4,8 мільйона працівників. Зокрема, російська транспортно-логістична галузь не змогла заповнити 25% вакансій водіїв вантажівок протягом минулого року.

Дефіцит робочої сили принаймні частково спричинений війною Росії в Україні, яка призвела до мобілізації частини працездатного населення та еміграції деяких кваліфікованих фахівців.

Перед цим британська розвідка розповідала, що через мобілізацію та призов до армії у необоронних галузях Росії посилився дефіцит працівників, особливо відчутний він у ІТ-сфері.

Торік у вересні у річницю підписання Владіміром Путіним указу про часткову мобілізацію у Міноборони Британії визначили проблеми, з якими зіткнулася російська армія.