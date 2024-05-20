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Глава Міноборони Британії: Путіну не вдасться тотально перевести економіку на воєнні рейки

Новини — Понеділок, 20 травня 2024, 16:24 — Андрій Синявський

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс висловився щодо проблем Росії з дефіцитом робочої сили, викликаним, зокрема, мобілізацією на загарбницьку війну проти України.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у X (Twitter).

Коментуючи новий огляд розвідки свого відомства, він заявив, що тотальна мобілізація лідером Кремля Владіміром Путіним своєї економіки не є стійкою.

"І він це знає", – зауважив Шаппс.

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Міністр оборони Сполученого Королівства також закликав союзників продовжувати постачати військову допомогу Україні.

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"Якщо всі союзники підтримають обіцянку Великої Британії допомагати Україні протягом наступних 6 років, ми зможемо використати цю слабкість та унеможливити підтримку російською економікою своїх військових зусиль", – зазначив він.

Раніше розвідка Міноборони Британії повідомила, що РФ відчуває дефіцит робочої сили, який стає значною проблемою в деяких секторах.

Вона навела оцінку російського видання "Известия", за якою у 2023 році в Росії не вистачало 4,8 мільйона працівників. Зокрема, російська транспортно-логістична галузь не змогла заповнити 25% вакансій водіїв вантажівок протягом минулого року.

Дефіцит робочої сили принаймні частково спричинений війною Росії в Україні, яка призвела до мобілізації частини працездатного населення та еміграції деяких кваліфікованих фахівців.

Перед цим британська розвідка розповідала, що через мобілізацію та призов до армії у необоронних галузях Росії посилився дефіцит працівників, особливо відчутний він у ІТ-сфері.

Торік у вересні у річницю підписання Владіміром Путіним указу про часткову мобілізацію у Міноборони Британії визначили проблеми, з якими зіткнулася російська армія.

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