Глава Минобороны Британии: Путину не удастся тотально перевести экономику на военные рельсы

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс высказался о проблемах России с дефицитом рабочей силы, вызванным, в частности, мобилизацией на захватническую войну против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в X (Twitter).

Комментируя новый обзор разведки своего ведомства, он заявил, что тотальная мобилизация лидером Кремля Владимиром Путиным своей экономики не является устойчивой.

"И он это знает", – отметил Шаппс.

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Министр обороны Соединенного Королевства также призвал союзников продолжать поставлять военную помощь Украине.

"Если все союзники поддержат обещание Великобритании помогать Украине в течение следующих шести лет, мы сможем использовать эту слабость и сделать невозможной поддержку российской экономикой своих военных усилий", – отметил он.

Ранее разведка Минобороны Великобритании сообщила, что РФ испытывает дефицит рабочей силы, который становится значительной проблемой в некоторых секторах.

Она привела оценку российского издания "Известия", по которой в 2023 году в России не хватало 4,8 миллиона работников. В частности, российская транспортно-логистическая отрасль не смогла заполнить 25% вакансий водителей грузовиков в течение прошлого года.

Дефицит рабочей силы по крайней мере частично вызван войной России в Украине, которая привела к мобилизации части трудоспособного населения и эмиграции некоторых квалифицированных специалистов.

Перед этим британская разведка рассказывала, что из-за мобилизации и призыва в армию в необоронных отраслях России усилился дефицит работников, особенно ощутим он в IТ-сфере.

В сентябре прошлого года в годовщину подписания Владимиром Путиным указа о частичной мобилизации в Минобороны Великобритании определили проблемы, с которыми столкнулась российская армия.