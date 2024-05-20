Укр Рус Eng

Польские военные помогут в ликвидации последствий разрушительного града

Новости — Понедельник, 20 мая 2024, 18:38 — Олег Павлюк

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил, что польские военные присоединятся для помощи пострадавшим от грозы с градом и ликвидации последствий стихии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сообщил в X (Twitter).

Как объявил Косиняк-Камыш, после урагана в городе Гнезно, что в Великопольском воеводстве, и окрестностях "солдаты мобилизуют силы для оказания помощи пострадавшим и устранения последствий стихии".

"Вскоре состоится кризисный штаб. Будут приняты решения и отданы указания соответствующим подразделениям поддержки", – добавил министр.

Реклама:

Польский Институт метеорологии и водного хозяйства днем в понедельник обнародовал предупреждение о грозе с градом для нескольких воеводств в центре и на севере страны.

В Гнезно и окрестностях спасатели получили около 200 вызовов в связи со стихией. Подавляющее большинство касаются откачки воды из затопленных подвалов, квартир и коммерческих помещений.

Град накануне выпал в Люблинском воеводстве. Местные фермеры уже заявили о значительных убытках - многие фруктовые сады были сильно повреждены.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша стихийные бедствия
Реклама: