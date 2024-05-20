Польские военные помогут в ликвидации последствий разрушительного града

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил, что польские военные присоединятся для помощи пострадавшим от грозы с градом и ликвидации последствий стихии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сообщил в X (Twitter).

Как объявил Косиняк-Камыш, после урагана в городе Гнезно, что в Великопольском воеводстве, и окрестностях "солдаты мобилизуют силы для оказания помощи пострадавшим и устранения последствий стихии".

"Вскоре состоится кризисный штаб. Будут приняты решения и отданы указания соответствующим подразделениям поддержки", – добавил министр.

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Wojsko zawsze gotowe do pomocy. Po nawałnicy w Gnieźnie i okolicach żołnierze mobilizują siły, by udzielić pomocy poszkodowanym i usunąć skutki żywiołu. Już za chwilę odbędzie się sztab kryzysowy. Zostaną podjęte decyzje i skierowanie na odpowiednie odcinki wsparcia. — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) May 20, 2024

Польский Институт метеорологии и водного хозяйства днем в понедельник обнародовал предупреждение о грозе с градом для нескольких воеводств в центре и на севере страны.

В Гнезно и окрестностях спасатели получили около 200 вызовов в связи со стихией. Подавляющее большинство касаются откачки воды из затопленных подвалов, квартир и коммерческих помещений.

Град накануне выпал в Люблинском воеводстве. Местные фермеры уже заявили о значительных убытках - многие фруктовые сады были сильно повреждены.