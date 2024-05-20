Австрийские ультраправые хотят видеть Орбана на посту главы Еврокомиссии

Лидер списка ультраправой Австрийской партии свободы на выборах в Европейский парламент Гаральд Вилимский заявил, что поддержал бы кандидатуру Виктора Орбана на посту председателя Европейской комиссии.

Об этом он сказал в интервью агентству APA, сообщает "Европейская правда".

По словам Вилимского, Австрийская партия свободы хотела бы видеть премьер-министра Венгрии на посту президента исполнительного органа ЕС.

"Я считаю, что он принес бы Европе пользу. Он является антиподом всего истеблишмента ЕС. Он является гарантом того, что нелегальная миграция такой интенсивности невозможна", – пояснил он свою позицию.

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В интервью Вилимский также сказал, что в случае победы ультраправых на парламентских выборах (которые могут состояться до осени 2024-го) Австрия может перестать платить взносы в бюджет Евросоюза.

"Мы хотим упорядочить Европейский Союз, мы хотим вернуть полномочия парламентариям стран-членов, чтобы у нас снова было больше прямой демократии", – добавил он.

Гаральд Вилимский входят в группу "Идентичность и демократия" в Европарламенте, которая объединяет ультраправые и евроскептические силы.

Как известно, Венгрия будет председательствовать в Совете Европейского Союза во второй половине 2024 года. Ранее Орбан заявлял, что венгерское председательство будет "больше миротворческим", а его целью является "оккупировать Брюссель".

Также Орбан сравнивал членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией.