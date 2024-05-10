Німеччина виділить 45 млн євро Україні для відновлення енергетики

Німеччина надасть грант на 45 мільйонів євро для якомога швидшого відновлення енергетики України після російських атак.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє міністерство енергетики України.

Угоду про надання гранту підписали у Міненерго під час зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з федеральним міністром економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньєю Шульце.

Відповідний документ підписав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький та керівництво Німецького банку розвитку KfW для фінансування проєкту "Підвищення ефективності передачі електроенергії", йдеться в пресрелізі.

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За словами Галущенка, дуже важливим для Києва є те, що кошти можуть бути спрямовані на різні напрямки для відновлення й посилення стійкості об’єктів системи передачі, які перебувають під ударами РФ.

Крім того, за ці гроші планують закупити обладнання для енергоефективної модернізації, автоматизації та реконструкції підстанцій НЕК "Укренерго".

Галущенко подякував уряду Німеччини та Німецькому банку розвитку KfW за політичну підтримку та фінансову допомогу як з боку держави, так і громадських організацій та бізнесу для оперативного відновлення пошкоджених чи зруйнованих об’єктів критичної енергетичної інфраструктури.

Загалом за час російської військової агресії НЕК "Укренерго" залучив понад 177 млн євро кредитних та грантових коштів для відновлення та розбудови мережі передачі електроенергії завдяки підтримці Німецького банку розвитку KfW.

Своєю чергою Шульце наголосила, що Берлін готовий і надалі підтримувати Київ у протистоянні агресії Москви, та вказала, що РФ не повинна досягнути своєї мети, зокрема завдяки підтримці України з боку партнерів.

Напередодні повідомляли, що Велика Британія додатково внесе до фонду підтримки енергетики України 23 мільйони євро.

Раніше єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон назвала "дивом" роботу українських інженерів, які забезпечують українцям доступ до електроенергії.

Нещодавно Литва оголосила, що передасть Україні обладнання для теплових електростанцій.

Перед цим Сполучені Штати передали низці українських регіонів ще понад сотню генераторів і 13 одиниць техніки для служб надзвичайних ситуацій.