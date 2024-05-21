Германия призвала МУС не приравнивать Израиль и ХАМАС

МИД Германии считает, что заявление прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, который обратился в суд за ордерами на арест чиновников Израиля и одновременно – лидеров террористов ХАМАС, создает ложное впечатление равенства между ними.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении представителя МИД Германии.

В ведомстве отметили, что Германия уважает независимость и процедуры МУС, как и все другие международные суды.

"Это означает, что палата предварительного производства теперь должна принять решение по ходатайствам главного прокурора о выдаче ордеров на арест", – говорится в заявлении.

Реклама:

Суд должен будет ответить на ряд сложных вопросов, включая вопрос о своей юрисдикции и взаимодополняемости расследований, проводимых пострадавшими конституционными государствами, такими как Израиль.

"Одновременное обращение за ордерами на арест лидеров ХАМАС, с одной стороны, и двух израильских чиновников, с другой, создало ложное впечатление сравнения. Однако теперь суду придется оценивать совсем другие факты, которые главный прокурор подробно изложил в своем ходатайстве", – заявили в МИД Германии.

Там подчеркнули, что лидеры ХАМАС несут ответственность за варварскую резню, в которой 7 октября в Израиле были жестоко убиты, изнасилованы и похищены мужчины, женщины и дети. ХАМАС продолжает удерживать израильских заложников в невыносимых условиях, обстреливать Израиль ракетами и использовать гражданское население Газы как живой щит.

"Правительство Израиля имеет право и обязанность защищать и оборонять свое население от этого. Понятно, что в этом отношении применяется международное гуманитарное право и все его обязательства", – говорится в заявлении.

Напомним, 20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал палату предварительного производства выдать ордера на арест премьер-министра и министра обороны Израиля, а также нескольких лидеров ХАМАС по обвинениям в военных преступлениях.

Когда в прошлом месяце появились сообщения о том, что главный прокурор МУС рассматривает такой вариант действий, Нетаньяху заявил, что любые ордера МУС на арест высокопоставленных израильских правительственных и военных чиновников "были бы безобразием исторического масштаба".

Ордера против израильских политиков, если будут выданы, станут первым случаем, когда МУС нацелился на лидера близкого союзника Соединенных Штатов.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен уже отверг заявление прокурора Международного уголовного суда Карима Хана.