В Германии начинается суд над князем, который якобы готовил государственный переворот

Второй и самый громкий судебный процесс, связанный с попыткой ультраправого переворота в Германии, начинается во вторник: перед судом во Франкфурте-на-Майне предстанет вероятный 72-летний главарь заговора, Генрих XIII князь Ройс.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает dpa.

Князь предстанет перед Высшим земельным судом вместе с восемью другими обвиняемыми. Федеральная прокуратура обвиняет их в том, что они были членами или поддерживали террористическую организацию. Среди них – бывшие военнослужащие вооруженных сил Германии и экс-член парламента от партии "Альтернатива для Германии".

Их обвиняют в принадлежности к сети "Рейхсбюргеров". Так называемые "граждане Рейха" считают, что современная немецкая республика нелегитимно заменила Германский Рейх, который был основан в 1871 году и просуществовал под нацистским режимом до 1945 года. Они отвергают легитимность современного немецкого федеративного государства и его законов.

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Этот судебный процесс является вторым из трех масштабных судебных процессов, связанных с предполагаемой попыткой государственного переворота. В конце апреля в Штутгарте начался судебный процесс против предполагаемых членов военной части группировки. Другие предполагаемые члены группировки предстанут перед судом в Мюнхене с 18 июня.

Заговор был раскрыт во время масштабного антитеррористического рейда в декабре 2022 года.

Согласно обвинительному акту, группа начала планировать и готовиться ко "дню Х" – дате переворота – с августа 2021 года.

В частности, вооруженная группа должна была проникнуть в здание парламента в Берлине с целью ареста немецких политиков, а затем установить новое временное правительство во главе с Ройсом на посту главы государства.

Говорят, что они были готовы к тому, что для достижения своих целей им, возможно, придется пожертвовать жизнью.

По данным прокуратуры, заговорщикам было предоставлено около 500 тысяч евро и большой арсенал оружия. Также были проведены конкретные подготовительные мероприятия, такие как вербовка военнослужащих.

Обвиняемых объединяло глубокое неприятие государственных институтов и свободного демократического устройства, по словам федеральной прокуратуры, которая описала идеологию группы как "конгломерат теорий заговора".

Предполагаемые лидеры заговора, князь Ройс и Рюдигер фон Пескаторе, бывший солдат, который, как говорят, возглавлял военную часть группировки, предстали перед судом во Франкфурте-на-Майне.

Ройс является потомком знатного рода, чей княжеский титул не имеет формального веса. Монархия в Германии была упразднена более века назад.

На судебном процессе действуют строгие меры безопасности. На окраине Франкфурта специально возвели легкий металлический зал площадью около 1300 квадратных метров.

Подсудимым грозит до 10 лет заключения, если их признают виновными по одному обвинению. В случае вынесения нескольких обвинительных приговоров по совокупности приговоров им грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме судебного процесса во Франкфурте, другие члены группировки в Штутгарте и Мюнхене также должны предстать перед соответствующими высшими региональными судами.

Судебный процесс во Франкфурте-на-Майне является беспрецедентным для Высшего земельного суда, заявила пресс-секретарь суда Гундула Фенс-Бьор. Обвинительный акт состоит из 617 страниц.

На процессе будут присутствовать девять обвиняемых, пять судей, два дополнительных судьи и не менее 25 адвокатов. Изначально планировалось, что перед судом предстанут десять человек, но один из них умер в больнице в марте.

Будет вызвано около 260 свидетелей, а 40-45 сотрудников милиции будут обеспечивать безопасность в каждый день судебного процесса.

О мятежниках читайте в статье: Свергнуть Шольца по советам РФ: как князь, экс-депутат и военные готовили путч в Германии.