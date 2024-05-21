У Будапешті кажуть, що не бачать прогресу у двосторонніх консультаціях з Україною

В уряді Угорщини заявили, що не бачать майже ніякого прогресу у вирішенні суперечливих двосторонніх питань між Україною та Угорщиною.

Як повідомляє "Радіо Свобода", пише "Європейська правда", про це їм у коментарі сказав держсекретар із питань публічної дипломатії Угорщини Золтан Ковач.

Ковача запитали про готовність Угорщини підтримати проведення міжурядової конференції, яка має стати фактичним початком переговорів про вступ України в ЄС.

"Позиція Угорщини завжди була зрозуміла, від самого початку ми мали відкриту і відверту позицію: мова про процес, який побудований на заслугах, без винятків", – сказав Ковач.

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На уточнювальне запитання про проведену останніми місцями роботу і двосторонні консультації з Україною, Ковач сказав: "Боюся, що щодо тих конкретних питань, щодо яких Угорщина завжди була дуже відвертою, прогрес – дуже невеликий, якщо взагалі є".

Раніше видання Politico з посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що за лаштунками дипломати з ЄС та Києва інтенсивно працюють над тим, щоб переконати угорський уряд дати згоду на початок переговорів про вступ України до ЄС.

Мета полягає в тому, щоб розпочати офіційні переговори вже 25 червня.

Від багатьох посадовців лунали прогнози про те, що відкрити переговори з Україною намагатимуться під час головування Бельгії у Раді ЄС – до кінця червня, оскільки далі головування переходить до Угорщини.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що у питанні відкриття переговорів налаштований оптимістично, і що "навіть складні партнери стали простішими".

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