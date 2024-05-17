Зеленський оптимістичний щодо переговорів з ЄС: "Навіть складні партнери стали простішими"

Президент України Володимир Зеленський оптимістично налаштований щодо шансів найближчим часом почати з ЄС перемовини про членство та каже про прогрес у зближенні позицій зі "складними партнерами".

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить пресслужба Офісу президента.

Зеленський сказав, що Україна з точки зору процедур зробила все необхідне для того, щоб процес перемовин можна було починати, і "залишилася тільки політика".

"Інструментально й операційно ми зробили все, щоб у червні в ЄС відкрили Україні перемовини. Я думаю, що там все вийде. Навіть складні партнери сьогодні стали трішки простішими. Ми активно з ними працювали", – сказав Володимир Зеленський.

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Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова вважає, що Україна готова розпочати переговори про вступ до Євросоюзу. Глава місії ЄС сподівається на їхній фактичний початок наприкінці червня.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола під час останнього приїзду до Києва також сказала, що прогнозує початок переговорів до кінця першого півріччя 2024 року.

Такі терміни пов’язані у тому числі з тим, що з 1 липня головування у Раді ЄС переходить від Бельгії до Угорщини.

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