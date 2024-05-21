В Будапеште говорят, что "не видели" прогресса в двусторонних консультациях с Украиной

В правительстве Венгрии заявили, что не видят почти никакого прогресса в решении спорных двусторонних вопросов между Украиной и Венгрией.

Как сообщает "Радио Свобода", пишет "Европейская правда", об этом им в комментарии сказал госсекретарь по вопросам публичной дипломатии Венгрии Золтан Ковач.

Ковача спросили о готовности Венгрии поддержать проведение межправительственной конференции, которая должна стать фактическим началом переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Позиция Венгрии всегда была понятна, с самого начала мы имели открытую и откровенную позицию: речь о процессе, который построен на заслугах, без исключений", – сказал Золтан Ковач.

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На уточняющий вопрос о проведенной в последнее время работе и двусторонних консультациях с Украиной Ковач сказал: "Боюсь, что по тем конкретным вопросам, по которым Венгрия всегда была очень откровенной, прогресс – очень небольшой, если вообще есть".

Ранее издание Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что за кулисами дипломаты из ЕС и Киева интенсивно работают над тем, чтобы убедить венгерское правительство дать согласие на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Цель состоит в том, чтобы начать официальные переговоры уже 25 июня.

От многих чиновников звучали прогнозы о том, что открыть переговоры с Украиной будут пытаться во время председательства Бельгии в Совете ЕС – до конца июня, поскольку дальше председательство переходит к Венгрии.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в вопросе открытия переговоров настроен оптимистично, и "даже сложные партнеры стали проще".

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