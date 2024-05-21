Керівна партія Грузії назвала США свої вимоги для можливого відкликання закону про "іноагентів"

У грузинській партії влади назвали "помилкою" спроби тиснути на Тбілісі погрозами жорстких дій та зажадали, щоб США задля покращення відносин з Грузією пішли на низку поступок, після яких партія може розглянути відмову від скандального закону про "іноагентів".

Як повідомляє видання SOVA, пише "Європейська правда, такою заявою "Грузинська мрія" відреагувала на появу у ЗМІ інформації про те, що в Конгресі США може з’явитися проєкт з пропозицією санкцій проти представників грузинської влади за антиліберальний розворот країни.

Основний акцент у заяві на США, але у ній згадана вимога і до Євросоюзу – щодо євроінтеграційного руху Грузії.

У "Мрії" повторили свої аргументи з приводу того, чому грузинська влада вважає правильним і потрібним скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу" для захисту суверенітету, та заявили, що з листопада 2020 року США "вже двічі намагалися влаштувати революцію у Грузії" і грузинським посадовцям доводиться "адекватною риторикою" захищатися від нібито незаслуженої критики американських політиків і посадових осіб.

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"Покращення грузинсько-американських відносин повністю залежить від правильних дій американської сторони. Для цього слід не давати обіцянки з розмитою перспективою та образливим шантажем, а проявляти повагу до грузинської держави і народу", – заявили у партії влади.

"Грузинська мрія" заявляє, що США могли би довести, що бачать Грузію стратегічним партнером, якби погодилися на безумовну візову лібералізацію для громадян Грузії і угоду про вільну торгівлю; інвестували в грузинську економіку, що "останній раз було у 2009-2011 роках, коли режим Саакашвілі врятували від економічного колапсу", якби "змінили поведінку членів ГО" і "відмовилися від революційних планів".

Також у "Мрії" хочуть, щоб на грузинську владу не тиснули аргументом про членство Грузії у ЄС і до кінця року відкрили з нею переговори, що "відновило би справедливість у відносинах з Україною, Молдовою та Боснією і Герцеговиною".

"Якщо усе це буде виконано, то нам не буде потрібен закон про прозорість громадських організацій, а також нам не доведеться реагувати на несправедливі заяви. Але якщо НУО не припинять спроби революцій, нападки на Грузинську православну церкву, не відмовляться від релігійного екстремізму і будуть заохочувати політичне втручання під прикриттям релігійності, пропаганду ЛГБТ, наркотиків, намагатися підірвати державні інституції (…), нам знадобиться закон про прозорість, і доведься реагувати на нападки. Відповідно, зараз альтернативи закону про прозорість іноземного впливу немає", – заявили у "Грузинській мрії".

Нагадаємо, у понеділок ЗМІ стало відомо про підготовку в Конгресі США законопроєкту, який пропонує Грузії масштабну підтримку у разі відмови від антизахідного курсу, та санкції у разі його продовження.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала скандальний закон, проте парламент може подолати її вето і планує зробити це.

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