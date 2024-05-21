Правящая партия Грузии назвала США свои требования для возможного отзыва закона об "иноагентах"

В грузинской партии власти назвали "ошибкой" попытки давить на Тбилиси угрозами жестких действий и потребовали, чтобы США для улучшения отношений с Грузией пошли на ряд уступок, после которых партия может рассмотреть отказ от скандального закона об "иноагентах".

Как сообщает издание SOVA, пишет "Европейская правда", таким заявлением "Грузинская мечта" отреагировала на появление в СМИ информации о том, что в Конгрессе США может появиться проект с предложением санкций против представителей грузинской власти за антилиберальный разворот страны.

Основной акцент в заявлении сделан на США, но в нем упомянуто требование и к Евросоюзу – относительно евроинтеграционного движения Грузии.

В "Мечте" повторили свои аргументы по поводу того, почему грузинские власти считают правильным и нужным скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния" для защиты суверенитета, и заявили, что с ноября 2020 года США "уже дважды пытались устроить революцию в Грузии" и грузинским чиновникам приходится "адекватной риторикой" защищаться от якобы незаслуженной критики американских политиков и должностных лиц.

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"Улучшение грузино-американских отношений полностью зависит от правильных действий американской стороны. Для этого следует не давать обещания с размытой перспективой и оскорбительным шантажом, а проявлять уважение к грузинскому государству и народу", – заявили в партии власти.

"Грузинская мечта" заявляет, что США могли бы доказать, что видят Грузию стратегическим партнером, если бы согласились на безусловную визовую либерализацию для граждан Грузии и соглашение о свободной торговле; инвестировали в грузинскую экономику, что "последний раз было в 2009-2011 годах, когда режим Саакашвили спасли от экономического коллапса", если бы "изменили поведение членов ГО" и "отказались от революционных планов".

Также в "Мечте" хотят, чтобы на грузинскую власть не давили аргументом о членстве Грузии в ЕС и до конца года открыли с ней переговоры, что "восстановило бы справедливость в отношениях с Украиной, Молдовой и Боснией и Герцеговиной".

"Если все это будет выполнено, то нам не будет нужен закон о прозрачности общественных организаций, а также нам не придется реагировать на несправедливые заявления. Но если НПО не прекратят попытки революций, нападки на Грузинскую православную церковь, не откажутся от религиозного экстремизма и будут поощрять политическое вмешательство под прикрытием религиозности, пропаганду ЛГБТ, наркотиков, пытаться подорвать государственные институты (...), нам понадобится закон о прозрачности, и придется реагировать на нападки. Соответственно, сейчас альтернативы закону о прозрачности иностранного влияния нет", – заявили в "Грузинской мечте".

Напомним, в понедельник СМИ стало известно о подготовке в Конгрессе США законопроекта, который предлагает Грузии масштабную поддержку в случае отказа от антизападного курса, и санкции в случае его продолжения.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала скандальный закон, однако парламент может преодолеть ее вето и планирует сделать это.

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