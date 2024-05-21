Туск создал свою комиссию по расследованию влияния России и Беларуси в Польше

Польский премьер-министр Дональд Туск издал распоряжение о назначении комиссии по расследованию российского и белорусского влияния в Польше в 2004-2024 годах – орган с таким же названием существовал при предыдущем правительстве "Права и справедливости".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

На пресс-конференции 21 мая Туск объявил, что в состав комиссии по расследованию "российского и белорусского влияния" войдут от девяти до 13 человек, их кандидатуры подадут министры. Комиссию возглавит глава Агентства внутренней безопасности Польши генерал Ярослав Стружик.

Глава польского правительства анонсировал, что первый частичный отчет о работе комиссии будет летом.

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"Надеюсь, до конца года большинство вопросов, которые всколыхнули общественное мнение, найдут свое описание, не обязательно свое объяснение, поскольку это не будет следственная комиссия", – добавил он.

Туск спрогнозировал, что результатом работы комиссии, "скорее всего, будут выводы для прокуратуры и выводы относительно того, почему эти дела не были расследованы в предыдущие годы".

Следует отметить, что предшественники правительства Туска у власти, партия "Право и справедливость" также создавали комиссию по расследованию российского влияния, которое критиковали (в том числе в ЕС) как направленное против оппозиции. Инициативу даже называли lex Tusk.

Закон предусматривал создание комиссии, которая должна была анализировать официальные документы, случаи передачи информации третьим лицам, принятие "вредных решений" и т.д. в период с 2007 по 2022 год. После прихода к власти Туска комиссию распустили.

Накануне премьер-министр Польши рассказал, что сейчас под арестом находятся девять человек, подозреваемых в диверсионной деятельности на территории страны по заказу России.