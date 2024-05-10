В уряді Польщі вже підготували проєкт про комісію для розслідування впливу РФ і Білорусі

В уряді Дональда Туска підготували проєкт закону щодо створення спеціальної конституційної комісії для розслідування впливів Росії та Білорусі у Польщі в попередні роки.

Як повідомляє Onet, пише "Європейська правда", про це Туск оголосив на ранковій пресконференції.

"Як я і очікував, міністр (внутрішніх справ – Ред.) Сємоняк підготував проєкт закону щодо заснування комісії, конституційної та ефективної, яка буде розслідувати вплив Росії та Білорусі на те, що відбувалося у Польщі в попередні роки", – заявив прем’єр.

Слід зазначити, що попередники уряду Туска при владі, партія "Право і справедливість" також створювали комісію з розслідування російського впливу, який критикували (в тому числі в ЄС) як спрямований проти опозиції. Ініціативу навіть називали lex Tusk. Закон передбачав створення комісії, яка мала аналізувати офіційні документи, випадки передання інформації третім особам, ухвалення "шкідливих рішень" тощо у період з 2007 по 2022 рік. Після приходу до влади Туска комісію розпустили.

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Туск також повідомив, що у п’ятницю знову зустрінеться з представниками безпекових відомств і вони продовжать спілкування щодо такого впливу, розпочате після скандалу із суддею-перебіжчиком, який захотів "політичного притулку" у Білорусі.

Перед цим у четвер Туск і лідер раніше керівної партії "Право і справедливість" обмінялися звинуваченнями з приводу того, що за їхнього перебування при владі Росія впливала на політичні процеси у Польщі.

Як відомо, невдовзі після зміни влади у Сеймі створили декілька слідчих комісій щодо низки рішень попередньої влади.