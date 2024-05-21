Фінляндія розглядає відмову від "російської" ширини колії

Міністерство транспорту і комунікацій Фінляндії починає переглядати питання про переведення залізничної колії країни з нинішньої ширини 1524 мм на європейський стандарт.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Yle.

Єврокомісія ще 2022 року запропонувала Фінляндії почати використовувати нові залізничні колії відповідно до європейського стандарту 1435 міліметрів.

Однак тоді в мінтрансі країни заявили, що зміна ширини колії залізниць відповідно до європейського стандарту невигідна економічно.

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"Ми вивчаємо, як швидко, за яких технологій і за якого бюджету можна було б поетапно змінити ширину колії залізниць відповідно до європейського стандарту", – підтвердила міністерка транспорту і комунікацій Лулу Ранне.

За її словами, перехід на європейську колію важливий з погляду безпеки поставок, і він позитивно вплине на Фінляндію.

Як відомо, найпоширенішою у світі шириною колії є 1435 мм. Таку колію мають 60% залізниць світу, зокрема залізниці Північної Америки, Китаю і Європи – за винятком країн СНД, Балтії, Фінляндії, Ірландії, Іспанії і Португалії.

З середини XIX століття стандартом на залізницях Російської імперії, а згодом СРСР, Фінляндії і Монголії була ширина колії 1524 мм.

З травня 1970 року до початку 1990-х залізниці СРСР були переведені на колію 1520 мм.

Нагадаємо, у квітні цього року на Закарпатті почали будівництво проєкту європейської колії, завдяки якій Ужгород стане першим обласним центром України, сполученим такою колією з Європою.