Финляндия рассматривает отказ от "российской" ширины колеи

Министерство транспорта и коммуникаций Финляндии начинает пересматривать вопрос о переводе железнодорожной колеи страны с нынешней ширины 1524 мм на европейский стандарт.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Yle.

Еврокомиссия еще в 2022 году предложила Финляндии начать использовать новые железнодорожные пути в соответствии с европейским стандартом 1435 миллиметров.

Однако тогда в минтрансе страны заявили, что изменение ширины колеи железных дорог в соответствии с европейским стандартом невыгодно экономически.

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"Мы изучаем, как быстро, при каких технологиях и при каком бюджете можно было бы поэтапно изменить ширину колеи железных дорог в соответствии с европейским стандартом", – подтвердила министр транспорта и коммуникаций Лулу Ранне.

По ее словам, переход на европейскую колею важен с точки зрения безопасности поставок, и он положительно повлияет на Финляндию.

Как известно, самой распространенной в мире шириной колеи является 1435 мм. Такую колею имеют 60% железных дорог мира, в том числе железные дороги Северной Америки, Китая и Европы – за исключением стран СНГ, Балтии, Финляндии, Ирландии, Испании и Португалии.

С середины XIX века стандартом на железных дорогах Российской империи, а впоследствии СССР, Финляндии и Монголии была ширина колеи 1524 мм.

С мая 1970 года до начала 1990-х железные дороги СССР были переведены на колею 1520 мм.

Напомним, в апреле этого года на Закарпатье начали строительство проекта европейской колеи, благодаря которой Ужгород станет первым областным центром Украины, соединенным такой колеей с Европой.