Опрос Reuters: Рейтинг одобрения Байдена самый низкий за почти два года

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена в мае упал до самого низкого уровня за почти два года и составляет 36%, потенциально усложняя его борьбу за второй срок на выборах в конце 2024-го.

Об этом свидетельствует опрос Reuters/Ipsos, сообщает "Европейская правда".

В апреле рейтинг одобрения Байдена среди американцев составлял 38%, но за месяц он просел на два процентных пункта, впервые опустившись до уровня июля 2022 года.

Reuters подчеркивает, что падение рейтинга находится в пределах погрешности опроса в три процентных пункта, но может стать плохим сигналом для действующего президента США, который хочет переизбрания на второй срок.

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Опрос также выявил, что избиратели в США в целом оценивают деятельность бывшего президента Дональда Трампа лучше, чем Байдена, в вопросах экономики (40% против 30%), иммиграции (42% против 25%), внешних конфликтов и терроризма (36% против 29%).

Лишь в вопросе политического экстремизма Байден имел преимущество над Трампом (34% против 30%).

Байден в целом сравнялся с Трампом в общенациональных опросах, где избирателей спрашивали, за какого президента они будут голосовать. Но экс-президент имеет небольшое преимущество над действующим в так называемых ключевых штатах, которые часто определяют судьбу выборов.

Недавно сообщалось, что Джо Байден и Дональд Трамп согласились провести два раунда дебатов в июне и сентябре в обход двухпартийной комиссии, которая организует дебаты с 1980-х годов.