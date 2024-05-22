Республіканці критикують Байдена за надання зброї Гаїті, а не Україні

Провідні конгресмени-республіканці звинуватили адміністрацію Байдена в тому, що вона відправила кенійським військам на Гаїті військове обладнання на десятки мільйонів доларів, яке натомість могло би бути використане для допомоги Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Politico.

У листі до державного секретаря США Ентоні Блінкена в п'ятницю голова комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол та член комітету у закордонних справах Сенату Джим Ріш розкритикували адміністрацію за те, що вона використала свої президентські повноваження для прискореного виділення 60 млн доларів військової допомоги Гаїті для придушення там банд.

Цей пакет підтримки включає гвинтівки, боєприпаси і бронетехніку для кенійських військ, які прямують на острів.

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Очікується, що вони прибудуть у четвер – того ж дня, коли президент Кенії Вільям Руто зустрінеться з високопосадовцями США у Вашингтоні.

"Безпрецедентне використання президентом повноважень щодо вилучення озброєнь в цьому контексті є вкрай сумнівним", – пишуть законодавці в листі.

"Простіше кажучи, адміністрація поспішає фінансувати невизначену і безстрокову операцію на Гаїті без схвалення Конгресу", – додали конгресмени.

Протягом багатьох місяців Маккол і Ріш були головним болем для адміністрації Байдена щодо Гаїті, блокуючи кошти, які, на думку Білого дому, необхідні для зміцнення кенійських сил. Республіканці сумніваються, що план для Гаїті, підтриманий США, дійсно приведе до успіху. У цьому плані не визначено конкретних термінів інтервенції і не вказано, скільки грошей США можуть виділити на цю місію.

Між тим серед конгресменів зростає занепокоєння, що американська підтримка Гаїті може дорого коштувати Україні, оскільки Білий дім також надсилає Києву обладнання безпосередньо зі складів Пентагону, і ніхто не впевнений, скільки часу знадобиться для перемоги над бандами, які з кожним днем стають сильнішими і впливовішими.

"Збройні сили проводять внутрішній аудит запасів, щоб побачити, що вони можуть виділити для Гаїті – що ставить їх у пряму конкуренцію з Україною за матеріали", – сказав помічник представника Республіканської партії, який побажав залишитися анонімним.

Державний департамент зі свого боку заявив, що США "реагують на численні критичні потреби в усьому світі, і сценарії розвитку подій в Україні та Гаїті відрізняються".

"Підтримка народу Гаїті не обмежує і не забирає нашу здатність підтримувати народ України. Обидва пріоритети є важливими, і в кожному конкретному випадку ми визначаємо підтримку, яка відповідає потребам наших партнерів", - додав представник Держдепу.

Нинішня криза на Гаїті триває з 2021 року, коли в країні за загадкових обставин був убитий президент Жовенель Моїз.

У березні Європейський Союз слідом за США евакуював свій персонал із Гаїті через сплеск насильства з боку вуличних банд.