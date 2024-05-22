Республиканцы критикуют Байдена за предоставление оружия Гаити, а не Украине

Ведущие конгрессмены-республиканцы обвинили администрацию Байдена в том, что она отправила кенийским войскам на Гаити военное оборудование на десятки миллионов долларов, которое могло бы быть использовано для помощи Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

В письме к государственному секретарю США Энтони Блинкена в пятницу председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол и член комитета по иностранным делам Сената Джим Риш раскритиковали администрацию за то, что она использовала свои президентские полномочия для ускоренного выделения 60 млн долларов военной помощи Гаити для подавления там банд.

Этот пакет поддержки включает винтовки, боеприпасы и бронетехнику для кенийских войск, которые направляются на остров.

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Ожидается, что они прибудут в четверг – в тот же день, когда президент Кении Уильям Руто встретится с высокопоставленными чиновниками США в Вашингтоне.

"Беспрецедентное использование президентом полномочий по изъятию вооружений в этом контексте крайне сомнительно", – пишут законодатели в письме.

"Проще говоря, администрация спешит финансировать неопределенную и бессрочную операцию на Гаити без одобрения Конгресса", – добавили конгрессмены.

В течение многих месяцев Маккол и Риш были головной болью для администрации Байдена в отношении Гаити, блокируя средства, которые, по мнению Белого дома, необходимы для укрепления кенийских сил. Республиканцы сомневаются, что план для Гаити, поддержанный США, действительно приведет к успеху. В этом плане не определены конкретные сроки интервенции и не указано, сколько денег США могут выделить на эту миссию.

Между тем среди конгрессменов растет беспокойство, что американская поддержка Гаити может дорого стоить Украине, поскольку Белый дом также присылает Киеву оборудование непосредственно со складов Пентагона, и никто не уверен, сколько времени понадобится для победы над бандами, которые с каждым днем становятся сильнее и влиятельнее.

"Вооруженные силы проводят внутренний аудит запасов, чтобы увидеть, что они могут выделить для Гаити – что ставит их в прямую конкуренцию с Украиной за материалы", – сказал помощник представителя Республиканской партии, пожелавший остаться анонимным.

Государственный департамент в свою очередь заявил, что США "реагируют на многочисленные критические потребности во всем мире, и сценарии развития событий в Украине и Гаити отличаются".

"Поддержка народа Гаити не ограничивает и не забирает нашу способность поддерживать народ Украины. Оба приоритета важны, и в каждом конкретном случае мы определяем поддержку, которая соответствует потребностям наших партнеров", – добавил представитель Госдепа.

Нынешний кризис на Гаити продолжается с 2021 года, когда в стране при загадочных обстоятельствах был убит президент Жовенель Моиз.

В марте Европейский Союз вслед за США эвакуировал свой персонал из Гаити из-за всплеска насилия со стороны уличных банд.