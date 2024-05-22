Министр обороны Польши назвал распространение российской агентуры в Европе угрозой для страны

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил в Сейме с речью о состоянии безопасности в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVN24.

Косиняк-Камыш указал на "самые большие угрозы для безопасности польского государства".

"На протяжении веков они неизменно поступают с одного и того же направления. Они приходят с востока, откуда происходит угроза не только военного характера, но и цивилизационного. Мы противостояли ей в Варшавской битве (1920 года. – Ред.), которая стала решающей в мировой истории", – сказал он.

Реклама:

"Прошлые поколения провели Польшу через время войны, оккупации, коммунизма, отсутствия суверенитета – к свободе. Наша задача – поднять эту свободу на свои плечи", – добавил министр.

Глава Минобороны подчеркнул, что "угрозу для Польши представляют действия Российской Федерации, действия, связанные с агентурой, которая распространилась не только в Польше, но и в Европе, действия Беларуси"

"Эти действия направлены против безопасности польского государства и индивидуальной безопасности граждан", – сказал он.

По его словам, в последнее время ежедневно спецслужбы, полиция, армия проводят акции против актов саботажа, диверсий и разрушения сообщества польского государства.

Как он добавил, "опасность, которая надвигается, и жестокая война, направленная против независимой Украины, которая длится уже 819-й день, означает, что продолжительность этого конфликта никоим образом не может усыпить ни нас, ни Европу".

"Каждый день мы должны помнить об этой угрозе, которая никогда не была такой неизбежной для безопасности Польши и Европы со времени окончания Второй мировой войны", – заявил он.

В начале недели премьер-министр Польши рассказал, что сейчас под арестом находятся девять человек, подозреваемых в диверсионной деятельности на территории страны по заказу России.

Он также издал распоряжение о назначении комиссии по расследованию российского и белорусского влияния в Польше в 2004-2024 годах – орган с таким же названием существовал при предыдущем правительстве "Права и справедливости".