У Бундестазі сподіваються, що Шольц врешті наважиться надати Taurus Україні

Очільниця оборонного комітету Бундестагу Німеччини Марі-Агнес Штрак-Циммерманн вважає, що Німеччина могла б робити більше для підтримки України, та сподівається, що канцлер Олаф Шольц врешті змінить думку про можливість надання Україні далекобійних ракет Taurus.

Про це вона сказала в інтерв’ю Politico, пише "Європейська правда".

Штрак-Циммерманн розкритикувала канцлера Олафа Шольца за те, що Німеччина, на її думку, все ще недостатньо робить для підтримки України, окремо згадавши його опір наданню Україні далекобійних ракет Taurus.

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Шольц нещодавно підтвердив, що й далі відмовляється надати Україні ці крилаті ракети.

"Якщо ситуація зміниться, сподіваюся, думка канцлера все ж зміниться. І сподіваюся, що коли ситуація зміниться, він зрозуміє, що дуже помилився, не надавши згоду рік тому. У цьому сенсі "надія помирає останньою", – прокоментувала вона.

Депутатка додала, що Німеччина могла б посилити допомогу не лише згодою щодо Taurus, але й в іншому, зокрема у наданні боєприпасів для систем ППО – навіть якщо загалом Німеччина вже зробила більше за багато інших країн.

"Він каже, що Німеччина зробила вже дуже багато, порівняно з іншими, і час іншим союзникам докласти зусиль. Але ми не можемо дозволити собі такої дискусії. Ми можемо лише робити це всі разом", – заявила Штрак-Циммерманн.

Також вона закликала Францію активізувати допомогу Україні зброєю, зауваживши, що її внесок поки контрастує із заявами, які лунають від Парижа.