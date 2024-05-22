У Бундестазі сподіваються, що Шольц врешті наважиться надати Taurus Україні
Очільниця оборонного комітету Бундестагу Німеччини Марі-Агнес Штрак-Циммерманн вважає, що Німеччина могла б робити більше для підтримки України, та сподівається, що канцлер Олаф Шольц врешті змінить думку про можливість надання Україні далекобійних ракет Taurus.
Про це вона сказала в інтерв’ю Politico, пише "Європейська правда".
Штрак-Циммерманн розкритикувала канцлера Олафа Шольца за те, що Німеччина, на її думку, все ще недостатньо робить для підтримки України, окремо згадавши його опір наданню Україні далекобійних ракет Taurus.
Шольц нещодавно підтвердив, що й далі відмовляється надати Україні ці крилаті ракети.
"Якщо ситуація зміниться, сподіваюся, думка канцлера все ж зміниться. І сподіваюся, що коли ситуація зміниться, він зрозуміє, що дуже помилився, не надавши згоду рік тому. У цьому сенсі "надія помирає останньою", – прокоментувала вона.
Депутатка додала, що Німеччина могла б посилити допомогу не лише згодою щодо Taurus, але й в іншому, зокрема у наданні боєприпасів для систем ППО – навіть якщо загалом Німеччина вже зробила більше за багато інших країн.
"Він каже, що Німеччина зробила вже дуже багато, порівняно з іншими, і час іншим союзникам докласти зусиль. Але ми не можемо дозволити собі такої дискусії. Ми можемо лише робити це всі разом", – заявила Штрак-Циммерманн.
Також вона закликала Францію активізувати допомогу Україні зброєю, зауваживши, що її внесок поки контрастує із заявами, які лунають від Парижа.