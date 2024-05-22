В Бундестаге надеются, что Шольц наконец решится предоставить Taurus Украине

Глава оборонного комитета Бундестага Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн считает, что Германия могла бы делать больше для поддержки Украины, и надеется, что канцлер Олаф Шольц наконец изменит мнение о возможности предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.

Об этом она сказала в интервью Politico, пишет "Европейская правда".

Штрак-Циммерманн раскритиковала канцлера Олафа Шольца за то, что Германия, по ее мнению, все еще недостаточно делает для поддержки Украины, отдельно упомянув его сопротивление предоставлению Украине дальнобойных ракет Taurus.

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Шольц недавно подтвердил, что продолжает отказываться предоставить Украине эти крылатые ракеты.

"Если ситуация изменится, надеюсь, мнение канцлера все же изменится. И надеюсь, что когда ситуация изменится, он поймет, что очень ошибся, не дав согласие год назад. В этом смысле "надежда умирает последней", – прокомментировала она.

Депутат добавила, что Германия могла бы усилить помощь не только согласием по Taurus, но и в другом, в частности в предоставлении боеприпасов для систем ПВО – даже если в целом Германия уже сделала больше многих других стран.

"Он говорит, что Германия сделала уже очень много по сравнению с другими, и время другим союзникам приложить усилия. Но мы не можем позволить себе такой дискуссии. Мы можем только делать это все вместе", – заявила Штрак-Циммерманн.

Также она призвала Францию активизировать помощь Украине оружием, отметив, что ее вклад пока контрастирует с заявлениями, которые звучат от Парижа.