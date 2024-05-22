В Бундестаге надеются, что Шольц наконец решится предоставить Taurus Украине
Глава оборонного комитета Бундестага Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн считает, что Германия могла бы делать больше для поддержки Украины, и надеется, что канцлер Олаф Шольц наконец изменит мнение о возможности предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.
Об этом она сказала в интервью Politico, пишет "Европейская правда".
Штрак-Циммерманн раскритиковала канцлера Олафа Шольца за то, что Германия, по ее мнению, все еще недостаточно делает для поддержки Украины, отдельно упомянув его сопротивление предоставлению Украине дальнобойных ракет Taurus.
Шольц недавно подтвердил, что продолжает отказываться предоставить Украине эти крылатые ракеты.
"Если ситуация изменится, надеюсь, мнение канцлера все же изменится. И надеюсь, что когда ситуация изменится, он поймет, что очень ошибся, не дав согласие год назад. В этом смысле "надежда умирает последней", – прокомментировала она.
Депутат добавила, что Германия могла бы усилить помощь не только согласием по Taurus, но и в другом, в частности в предоставлении боеприпасов для систем ПВО – даже если в целом Германия уже сделала больше многих других стран.
"Он говорит, что Германия сделала уже очень много по сравнению с другими, и время другим союзникам приложить усилия. Но мы не можем позволить себе такой дискуссии. Мы можем только делать это все вместе", – заявила Штрак-Циммерманн.
Также она призвала Францию активизировать помощь Украине оружием, отметив, что ее вклад пока контрастирует с заявлениями, которые звучат от Парижа.