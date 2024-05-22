Во французской Новой Каледонии говорят о масштабной кибератаке с российских IP-адресов

Тихоокеанская французская территория Новая Каледония, где уже больше недели продолжаются беспорядки, подверглась мощной кибератаке, к которой, вероятно, была причастна Россия.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В местной власти заявили, что 21 мая произошла "кибератака невиданной мощности", однако ее удалось остановить быстрее, чем был нанесен серьезный ущерб. Это произошло вскоре после заявления Эмманюэля Макрона о том, что он вылетает в регион.

"Провайдер доступа к интернету подвергся внешней атаке на один IP-адрес с целью перенасытить сеть", – заявил на брифинге представитель местного правительства Кристофер Жире.

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По его словам, это выглядело как миллионы электронных писем, которые одновременно отправляли на один адрес электронной почты с целью "положить" сеть.

Большинство задействованных для атаки IP-адресов, по его словам, идентифицировали как российские.

Жире отметил, что это вероятно умышленная провокация в связи с приездом Макрона.

Напомним, масштабные протесты и беспорядки в Новой Каледонии начались с прошлого понедельника и стали самыми масштабными за многие десятилетия. Местные пронезависимые силы недовольны конституционной реформой избирательного права – она позволит голосовать на местных выборах жителям, которые прожили на территории 10 лет.

Противники реформы считают, что это усилит профранцузских политиков в Новой Каледонии и приведет к дальнейшей маргинализации коренного народа канаков.

Несмотря на прибытие значительных сил полиции – около 2700 человек, ситуация все еще остается очень напряженной и на многих дорогах остаются баррикады.

На референдуме 2021 года Новая Каледония подавляющим большинством голосов проголосовала за отказ от независимости от Франции.