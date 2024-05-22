Президент Латвії відреагував на новини про наміри РФ змінити кордони у Балтиці

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що повідомлення про наміри Росії в односторонньому порядку змінити свої кордони у Балтійському морі, якби підтвердилися, означали б ескалацію, що вимагає реакції.

Як повідомляє Delfi, пише "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу після зустрічі з прем’єркою Евікою Сілінею.

Президент сказав, що будь-які плани Росії в односторонньому порядку змінити кордони у Балтійському морі були б ескалацією, що вимагає реакції.

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Рінкевичс зауважив, що поки про плани Росії відомо лише неофіційно.

"Зараз ми поглиблено досліджуємо це питання – і у Ризі, і в інших країнах", – зазначив президент.

Нагадаємо, у вівторок журналісти помітили на сайті уряду Росії проєкт, що свідчив про наміри РФ оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області.

Для цього хотіли змінити географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відміряють ширину територіального моря РФ, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.

Литва після появи новини назвала це провокацією. Фінляндія повідомила, що "уточнює деталі".

Очільник МЗС Естонії припустив, що метою появи цього документа було "посіяти сум’яття".

Вдень 22 травня з’ясувалося, що документ зник із сайту.